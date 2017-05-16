У Львові відбудеться Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt

Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt — мистецький проект, який об’єднуватиме найкращих музикантів України та світу. І так щороку у Львові.

У грудні 2016-го LvivMozArt уже заявив про себе грандіозним концертом-презентацією в історичній споруді львівського трамвайного депо.

18 серпня 2017 року LvivMozArt розпочне свою фестивальну історію. Про вісім днів насиченої програми, про зірок світової сцени, які братимуть участь у LvivMozArt, про унікальні твори Ксавера Моцарта, які прозвучать вперше з часу їхнього написання близько 190 років тому, про MozArtKids і класику для найменших, про співпрацю з Моцартеумом розповість Оксана Линів — засновниця фестивалю, диригент Баварської опери та одна з трьох найкращих жінок-диригентів світу.

«Ми прагнемо вийти за межі традиційних місць,

де люди звикли слухати класичну музику.

Насправді, класика не знає кордонів»

Оксана Линів

LvivMozArt

Чому Львів?

Львів — унікальне місто на перехресті східної та західної музичних культур, яке гідне приймати один із найпотужніших фестивалів класичної музики в Європі.

LvivMozArt

Чому Моцарт?

Франц Ксавер Моцарт — син геніального Вольфганга Амадея Моцарта, знаний педагог, піаніст, диригент, композитор.

У 1808–1838 рр. жив у Львові й активно творив музичне середовище міста.

Він заснував хорове Товариство святої Цецилії, яке стало, по суті, першою музичною спілкою міста, що створило нову європейську традицію виконання класичної музики. Тож львів’яни можуть пишатися, що постать Франца Ксавера причетна до історії Львова.

… inspired by Mozart

Чому LvivMozArt?

Натхнені Моцартом, який свого часу змінював Львів, сьогодні ми творимо нову музичну історію, нові формати та нові традиції.

Творімо нову музичну історію разом!