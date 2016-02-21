Львівський Alfa Jazz Fest оголосив програму

З 24 по 27 червня 2016 року у Львові відбудеться шостий міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest. Він пройде традиційно на трьох сценах.

Серед хедлайнерів Alfa Jazz Fest 2016 – легендарний джазовий гітарист Пет Метіні, володар 20 премій Grammy в 12 різних категоріях. Концертом у Львові 24 червня музикант розпочне свій тур по Європі з новою програмою та новою групою. За результатами голосування «Обирай хедлайнера Alfa Jazz Fest 2016» Пет Метіні увійшов до Топ-5 найбільш очікуваних в Україні музикантів, адже його єдині гастролі в Україні відбулися в далекому 1987 році. Вперше на сцені ім. Едді Рознера виступатимуть не два музичні колективи, як завжди, а відбудеться один великий концерт групи видатного музиканта.

25 червня на сцені Alfa Jazz Fest виступить квартет триразового володаря Grammy Бренфорда Марсаліса зі спеціальним гостем, відомим вокалістом Куртом Еллінгом. В цей день також дасть концерт відомий кубинський джазовий трубач Артуро Сандоваль. На рахунку Сандоваля 10 премій Grammy і 17 номінацій на премію. У 2013 році Артуро отримав Presidential Medal of Freedom особисто з рук президента США Барака Обами.

Ще одним з хедлайнерів Alfa Jazz Fest 2016 стане відома джазова співачка Даян Рівз. Вона отримала 5 премій Grammy і є єдиною вокалісткою, яка має три Grammy за альбоми, що вийшли поспіль.

Не менш зірковим буде склад музикантів, що виступатимуть на сценах в центрі міста – на Площі Ринок (24-27 червня) та біля Палацу Потоцьких (25-27 червня). На Площі Ринок планується відкриття фестивалю за участю відомого українського піаніста, автора музики та аранжувань Вадима Неселовського, який презентує програму з Академічним молодіжним симфонічним оркестром «ІNSO-Львів». Також виступить американський джазовий фьюжн гітарист Дін Браун.

Усього за 4 дні фестиваль відвідають більше 100 музикантів з понад 10 країн світу.

Також один із корифеїв українського джазового руху Леонід Гольдштейн проведе серію джазових кінопоказів впродовж трьох днів у парковій зоні. Відвідати кінопокази зможуть усі бажаючі безкоштовно. Вперше за історію фестивалю планується проведення workshop Майкла Абене – відомого піаніста, композитора і аранжувальника одного з найвідоміших європейських біг-бендів: WDR Big Band. Також на гостей фестивалю чекає відкрита лекція Ларрі Епплбаума, головного спеціаліста відділу музики Бібліотеки Конгресу США, радіоведучого і продюсера телепрограми The sound of surprise та журналіста одного з найавторитетніших джазових видань Jazz Times. Ларрі Епплбаум раніше вже виступав з лекцією у рамках Alfa Jazz Fest в 2012 році.

джерело: zaxid.net