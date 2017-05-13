До Львова приїде відома шведська дитяча письменниця

Лауретка премії Астрід Ліндгрен презентує свою нову книжку, перекладену українською

У Львові відбудеться презентація нової книжки шведської письменниці Анни Хьоґлунд «Про це говорять лише з кроликами». Письменниця, яка минулого року отримала престижну Премію Астрід Ліндґрен, відвідає Львів 23 травня.



«Про це говорять лише з кроликами» – друга книжка Анни Хьоґлунд, перекладена українською. Сюжет книжки розгортається довкола високочутливої дитини і її сприйняття світу. Видання досліджує думки і життя дитини, яка зображена в образі кролика, але виховується в типовій людській родині.

Книжка видана у форматі арт-буку та поєднує колажі, фотографії, живопис, а також оздоблена вибірковим флоком – тобто, книжка «пухнаста і трошки волохата», як кажуть її видавці. «Про це говорять лише з кроликами» вийде у київському «Видавництві», співзасновниками якого є Ілля Стронґовський та Лілія Омельяненко.

«Це книжка, якої дуже не вистачало в 13 років. Коли тебе ніхто не розуміє і ти певен, що це назавжди і цю прірву нічим не заповнити. Коли ранить все, але ти все одно сподіваєшся, що «життя як у всіх» може бути і в тебе. Як і попередні наші видання, «Кролик» – для читання, розглядання, перечитування і зберігання. Нам дуже важливо робити книжки такими, щоб їх хотілося передавати у спадок. Це може стати прекрасним дарунком, як собі, так і друзям, бо глибоко всередині – всі ми кролики», – каже Ілля Стронґовський.

У Львові презентація нового арт-буку для підлітків відбудеться 23 травня о 19:00 у приміщенні «Найдорожчої ресторації Галичини».

У продажу книжка з’явиться 17 травня, а до 3 травня на сайті видавництва можливо передзамовлення.

«Видавництво» було засноване 2016 року Лілією Омельяненко та Іллєю Стронґовським. Минулого року «Видавництво» вже видало іншу книжку шведської авторки, «Бути мною». Письменниця розповідає про повсякденне життя 13-річної дівчинки Руси через її думки, переживання та осмислення ролі жінок в історичному контексті. Спеціально для українського видання Анна Хьоґлунд написала окрему передмову.

джерело: zaxid.net