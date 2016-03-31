«Флюгери Львова» відбудуться 6-9 травня

Найпопулярніший весняний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова» відбудеться 6 – 9 травня 2016 р. «Флюгери» традиційно проходитимуть у ексклюзивно відведеному для них внутрішньому дворику Ратуші. Упродовж чотирьох днів тут виступить 20 гуртів, у яких грають музиканти з України, Польщі, Ізраїлю, Ірану, Азербайджану, Італії та США.

Цього року «Флюгери Львова» стануть своєрідним продовженням «Львівського місяця» у Вроцлаві – масштабної презентації української культури під час заходів Європейської Столиці Культури. Щодня на «Флюгерах» виступатимуть гурти, які представляли українську музику на ЄСК та готували для цього спеціальні програми, як от: «Tik TU», « Усейн Бекіров band & Іванка Червінська», «Marinita», «Shatur-Gudur», «ГИЧ Оркестр» чи «ShockolaD». Останній день фестивалю буде повністю присвячений вроцлавській сцені.

Детальніше про XIV міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова»