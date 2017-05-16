На Alfa Jazz Fest у Львові виступить Христина Соловій

28 червня до Дня Конституції України Alfa Jazz Fest презентує ексклюзивний виступ Христини Соловій на відкритій сцені на площі Ринок.



Христина Соловій – українська співачка, виконавиця авторських та народних, переважно лемківських пісень в сучасних аранжуваннях. Виступ на Alfa Jazz Fest відбудеться в рамках її дебютного всеукраїнського турне «Жива вода», географія якого вже охопила 13 міст, 18 концертів та близько 15 тисяч слухачів. Концерт Христини закриє фестивальну програму 2017 року.

Програма концерту складатиметься переважно із композицій, що увійшли до альбому «Жива вода», продюсером якого став Святослав Вакарчук. Дебютна платівка артистки – це український фолк в сучасних аранжуваннях, який є синтезом стилів на перехресті джазу, блюзу та фолк-року. Лонгплей вже прослухали близько 2 мільйонів разів лише на Soundcloud.



Кліпи співачки вже зібрали понад 14 млн переглядів в YouTube. Також Христина обіцяє презентувати нові авторські та народні композиції, які є основою майбутнього альбому. Зокрема, сингл «Хто, як не ти?», який вже півроку займає високі позиції в українських радіочартах.

«Кожного року я була слухачем фестивалю. Слухала джаз в парку на сходах, у кріслі на сцені ім. Едді Рознера, у натовпі на площі Ринок. А тепер я безмежно щаслива, що цього року мені випала нагода долучитися до Alfa Jazz Fest саме своєю музикою. Я зібрала у свій бенд кращих музикантів країни, і для фестивалю ми готуємо особливі аранжування пісень з альбому «Жива Вода». У таких версіях вони прозвучать вперше. Це дуже почесно зіграти власний концерт у самому серці мого улюбленого міста. Відчуваю відповідальність і трепет перед слухачами фестивалю. Запрошую охочих львів’ян та гостей міста 28 червня на площу Ринок. Обіцяю душевну зустріч.», – розповіла співачка.

джерело zaxid.net

Фото – Julian Kukhlevskyy