У Золочівському замку відкрили підземелля

У Золочівському замку на Львівщині для огляду відвідувачів відкрили підземелля, де облаштували виставку архітектурних фрагментів львівських кам’яниць15-16 століть.

Історики розповідають, що готичний Львів зруйнувала пожежа 1527 року, а ренесансний Львів активно перебудовували у 18 столітті. Тож камінь зі старих будівель зазвичай використовували як будматеріал. Завдяки поціновувачам Львова деякі фрагменти вдалося зберегти від руйнації. Згодом частини кам’яних порталів оселилися в подвір’ї галереї мистецтв у Львові, аж допоки у 1994 році тодішній директор Галереї мистецтв Борис Возницький не перевіз їх у підземелля Золочівського замку. Там постійно трималася стабільна температура і вологість, це було ідеальне місце для зберігання артефактів.

«Довгий час це просто лежало тут складене від руйнації. І коли Борисові Григоровичу випадала вільна хвилинка, він пробував тут щось монтувати. Наприклад, цей найдавніший готичний портал зі Львова він змонтував ще власноруч. Вже з літератури я дізналася, що цей портал прикрашав будинок на вул. Друкарській, 3», – розповідає директор Золочівського замку Надія Гупало.

Довершувати експозицію музейникам довелося вже без Бориса Григоровича, який відійшов у вічність у травні 2012. Нині у підземеллі Золочівського замку є Львів, якого вже не існує.

У ще одній підземній галереї розмістили готичні і ренесансні скульптури. А ще вдалося облаштувати незвичне освітлення. Львів’ян не здивуєш гасовими лампами, розповідає директор замку, тому вирішили створити щось особливе.

У колекції замку знайшли найрізноманітніші ліхтарі – ручні, каретні, залізничні. Та цього виявилось замало. Чимало цікавих старовинних світильників знайшли у пунктах прийому металобрухту. Тепер це теж частина колекції.

Нову експозицію присвятили Борису Возницькому, якому цьогоріч мало б виповнитися 90 років. Для туристів підземелля відкриють вже завтра, 1 березня.

джерело: zaxid.net