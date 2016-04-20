Нова пісня та відео ОЕ – “Не йди”

20 квітня “Океан Ельзи” представили нову пісню та музичне відео до неї під назвою “Не йди”.

Прем’єра кліпу відбулася на офіційному каналі групи в YouTube. Всеукраїнська радіопрем’єра синглу запланована на 21 квітня.

“Не йди” є синглом з дев’ятого альбому ОЕ, над яким сьогодні працюють музиканти гурту.



Святослав Вакарчук, лідер ОЕ, автор пісні “Не йди” про кліп:

“Режисером відео до нашої нової пісні став Ігор Стеколенко, який свого часу разом з братом Олександром зняли декілька кліпів ОЕ, що стали для нас культовими. Я довіряю його інтуїції, і коли Ігор, послухавши пісню, запропонував таку філософську, не буквальну історію, відразу погодився.

До речі, поява в кадрі групи в авто подібного до того, яке можна побачити у відео «911», було моєю ідею. Оскільки саме Ігор зняв той кліп, я запропонував цього разу з’явитися нам у подібній машині. Це вже додало особливий, метафізичний зміст сюжету”.

Ігор Стеколенко, режисер:

“Прослухавши пісню, мені стало очевидним, що історія, розказана в ній, має бути більш глибоко представлена на екрані, ніж просто картинки-ілюстрації з життя двох людей. Я шукав метафори які б розкрили психологічну формулу стосунків героїв.

Як правило, основою музичних кліпів є естетичні візуальні образи. В цьому ж випадку нам з командою було цікавіше шукати інші, більш складні символи. Сподіваюсь, у нас вийшло відео, яке кожен глядач, в контексті пісні, буде інтерпретувати собі сам”.

Нагадаємо, наразі Океан Ельзи працюють над 9 студійним альбомом, який вже має назву, що найближчим часом буде оприлюднена разом з іншими подробицями релізу.

Ігор Стеколенко – український режисер, автор музичних відео багатьох виконавців. Зокрема, в тандемі з братом Олександром свого часу зняли такі кліпи Океану Ельзи – «911», «Квітка», «Вище неба», «Я до тебе»