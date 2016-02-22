На Личаківському цвинтарі у Львові цьогоріч відреставрують 23 надгробки

Цьогоріч у межах українсько-польського проекту «Спільна спадщина» на Личаківському цвинтарі у Львові планують відреставрувати 23 надгробки та гробівці.

Як розповіла начальник міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, реставраційні роботи стартують орієнтовно у травні, передає преч-служба Львівської міськради.

Також в межах цього проекту у 2016-му закінчать роботи з реставрації колони св. Христофора, що у Вірменському дворику.

«Будуть продовжені роботи з відновлення стінопису у Вірменській церкві. Це вже буде 10-й етап робіт, в межах якого відреставрують стінопис у вівтарній частині церкви. Також будуть продовжені роботи у каплиці Яблуновських у Латинській катедрі. Крім того, вже розпочинаються роботи з консервації склепінь у церкві св. Петра і Павла», – зазначила Лілія Онищенко.

Нагадаємо, у межах цього проекту над реставрацією об’єктів працюють спільно польські та львівські фахівці. Усі роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі.

Торік у Львові в рамках проекту «Спільна спадщина» проведено роботи зі збереження історико-культурної спадщини Львова на суму майже 7 млн 330 тис. грн.

джерело: zaxid.net