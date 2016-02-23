Вночі намагалися підпалити Жовківський замок

23 лютого о 02:22 у приміщенні музею «Жовківський замок», який розташований у центрі Жовкви на пл. Вічевій, 2, виникла пожежа. Правоохоронці підозрюють підпал.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ОДА, вогонь знищив віконну раму на першому поверсі в побутовому приміщенні замку. Інших пошкоджень будівля не зазнала, постраждалих немає. Пожежу ліквідували о 02:39.

На місці події правоохоронці виявили скляну пляшку з написом «ацетон». Є підозра, що замок навмисне підпалили.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Зазначимо, Жовківський замок – пам’ятка архітектури епохи Ренесансу, збудований у 1594 році, свого часу був резиденцією польського короля Яна ІІІ Собеського. Пам’ятка внесена до державного реєстру національного культурного надбання України № 1928. Зараз у замку функціонує музей, який є філією Львівської галереї мистецтв.

джерело: zaxid.net