Чотири львівські фільми змагатимуться у конкурсах Одеського кінофестивалю

Організатори 7-го Одеського кінофестивалю оголосили учасників національного конкурсу. Усього для участі було відібрано 20 короткометражних стрічок, три з яких знято у Львові.

Загалом у програму увійшло чотири фільми зі Львова: «Згущівка» Катерини Горностай, «Зустріч» Жанни Озірної, «Чорногора» Тараса Дроня.

У націонльному конкурсіповнометражних фільмів змагатиметься документальний фільми Юрія Грицини «Варта-1. Львів, Україна».

У центрі короткометражки «Згущівка» – вибух банки зі згущівкою. Ця комічна подія стає катастрофою для восьмирічного хлопчика і провокує героїв фільму на розмову про важливі і глибокі речі. Авторка анонсує: «Маленька катастрофа всередині маленької квартири може стати приводом для великих змін».

Драма «Зустріч» розповість про юнака-переселенця та студентку-африканка. Їх зустріч відбулась у Львові. Автор так коментує ідею свого проекту: «Є шанс, що у Львові навчаться сприймати Іншість і бути дійсно відкритими до світу».

Фільм Тараса Дроня «Чорногора» – про дорослішання. На думку автора: «Дорослішання – це коли фантазії так і залишаються фантазіями». Підліток Юрко тільки тоді стає старшим, коли наважується прийняти правду про свого батька. Разом з сином ілюзії втрачає і матір, яка брехнею намагалася «відтермінувати» розпад сім’ї.

Усі ці три фільми було створено у 2015 році в рамках Другого конкурсу кінопроектів. Проекти-переможці отримали фінансовання на суму не більше 25 тисяч гривень на кожен проект. До участі у конкурсі приймалися ігрові короткометражні фільми на тему примирення, постконфліктного врегулювання і соціальної інтеграції.

Повнометражний документальний фільм Юрія Грицини «Варта-1. Львів, Україна» є спробою реконструкції атмосфери і реакцій часів кінця Євромайдану, коли у Львові після Ночі Гніву (19.02.2014) активісти перебрали на себе функцію правоохоронців. Фільм використовує записи радіопереговорів автомобільних патрулів активістів, щоб поставити кілька запитань про природу революції.

Судити українські фільми буде професійне журі – український режисер і оператор Валентин Васянович, ізраїльська актриса Шані Кляйн, російський режисер Міхаіл Сегал і замдиректора кінофестивалю в Софії Міра Сталева.

Загалом до національного конкурсу увійшло 5 фільмів, до основного – 12.

Повний перелік учасників конкурсних програм можна побачит на сайті Одеського кінофестивалю.

джерело: zaxid.net