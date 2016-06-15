У Львові хочуть створити базу викрадених велосипедів

Львівські велосипедисти ініціювали створення єдиної бази викрадених велосипедів. Для цього вони зареєстрували звернення на сайті е-петицій Львівської міської ради.

Щороку тисячі велосипедистів стають жертвами крадіїв. За даними поліції, лише на Львівщині від початку року про викрадення велосипедів заявили 586 разів. Із них понад 200 велосипедів викрадено у Львові. А влітку цей вид злочину стає ще частішим.

Ініціаторами петиції стали львів’яни Мирослав та Олеся Опирі, в яких вкрали шість велосипедів за останні кілька років.

«Ми пропонуємо, щоб наша база була обласною, а краще всеукраїнською. Думаю, дуже логічно розпочати цей проект саме зі Львова, де багато людей користуються велосипедами», – розповів ініціатор петиції Мирослав Опир.

За словами Мирослава Опира, кілька львівських ІТ-компаній готові долучитися до проекту і розробити відповідну онлайн-систему реєстрації. Найважливіше, на його думку, щоб ця система була офіційною і її використовувала поліція.

Кожен охочий може підтримати петицію чи вступити в фейсбук-групу однодумців

фото: kvasyliv.rv.ua