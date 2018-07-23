Оголошено початок конкурсу «BookForum Best Book Award»
ГО «Форум видавців» оголошує початок конкурсу «BookForum Best Book Award»!
Конкурс на отримання Премії «BookForum Best Book Award» (до 2017 р. – «Найкраща книга Форуму видавців») заснований у 1995 році і традиційно проводиться в рамках Міжнародного книжкового форуму видавців у Львові (з 2018 р. – Book Forum).
Про номінації:
Цього року книжки оцінюватимуться в шістнадцяти номінаціях. Окрім цього буде декілька спеціальних номінацій : «Свобода» (спеціальна відзнака за розкриття ідеї свободи як однієї з основних цінностей) та «Місто» (спеціальна відзнака, яка надається кожним містом, де відбуватимуться цьогорічні засідання Малих Журі – Львовом, Києвом, Харковом).
Номінації в яких оцінюватимуть книги:
- Класична українська література
- Сучасна українська проза.
- Сучасна українська поезія.
- Класична іноземна література, в українському перекладі
- Сучасна іноземна література, в українському перекладі
- Література для дітей від 0 до 5
- Література для дітей від 6 до 12.
- Література для підлітків і YA.
- Non-fiction.
- Біографія.
- Історія.
- Візуальна книга (вміщує видання, пов’язані з культурою, мистецтвом, музикою, театром, а також арт-буки).
- Наукова література.
- Популярна наукова література
- Навчальна, довідкова, професійна література.
- Література з економіки, бізнесу, фінансівПро умови:
Заявки на участь у конкурсі можуть подавати лише видавництва-учасники 25 Book Forum. Розглядаються як паперові видання, так і цифрові або мультимедійні (тобто такі, які містять взаємопов’язану за допомогою програм текстову, звукову, графічну та іншу інформації). Одне видавництво може подати не більше одного примірника до кожної з номінацій.
Заявки приймаються до 14 серпня