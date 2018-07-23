Форум видавців 

Оголошено початок конкурсу «BookForum Best Book Award»

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ГО «Форум видавців» оголошує початок  конкурсу «BookForum Best Book Award»!

Конкурс на отримання Премії «BookForum Best Book Award» (до 2017 р. – «Найкраща книга Форуму видавців») заснований у 1995 році і традиційно проводиться в рамках Міжнародного книжкового форуму видавців у Львові (з 2018 р. – Book Forum).  

Про номінації:

Цього року книжки оцінюватимуться в шістнадцяти  номінаціях. Окрім цього буде декілька спеціальних номінацій : «Свобода» (спеціальна відзнака за розкриття  ідеї свободи як однієї з основних цінностей) та «Місто» (спеціальна відзнака, яка надається кожним містом, де відбуватимуться цьогорічні засідання Малих Журі – Львовом, Києвом, Харковом).

Номінації в яких оцінюватимуть книги: 

  1. Класична українська література
  2. Сучасна українська проза.
  3. Сучасна українська поезія.
  4. Класична іноземна  література, в українському перекладі
  5. Сучасна іноземна  література, в українському перекладі
  6. Література для дітей  від 0 до 5
  7. Література для дітей від  6 до 12.
  8. Література для підлітків  і YA.
  9. Non-fiction.
  10. Біографія.
  11. Історія.
  12. Візуальна книга (вміщує видання, пов’язані з культурою, мистецтвом, музикою, театром, а також арт-буки).
  13. Наукова література.
  14. Популярна наукова література
  15. Навчальна, довідкова, професійна література.
  16. Література з економіки, бізнесу, фінансівПро умови:

    Заявки на участь у конкурсі можуть подавати лише видавництва-учасники 25 Book Forum. Розглядаються як паперові видання, так і цифрові або мультимедійні (тобто такі, які містять взаємопов’язану за допомогою програм текстову, звукову, графічну та іншу інформації). Одне видавництво може подати не більше одного примірника до кожної з номінацій.

    Заявки приймаються до 14 серпня