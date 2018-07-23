Оголошено початок конкурсу «BookForum Best Book Award»

ГО «Форум видавців» оголошує початок конкурсу «BookForum Best Book Award»!



Конкурс на отримання Премії «BookForum Best Book Award» (до 2017 р. – «Найкраща книга Форуму видавців») заснований у 1995 році і традиційно проводиться в рамках Міжнародного книжкового форуму видавців у Львові (з 2018 р. – Book Forum).

Про номінації:

Цього року книжки оцінюватимуться в шістнадцяти номінаціях. Окрім цього буде декілька спеціальних номінацій : «Свобода» (спеціальна відзнака за розкриття ідеї свободи як однієї з основних цінностей) та «Місто» (спеціальна відзнака, яка надається кожним містом, де відбуватимуться цьогорічні засідання Малих Журі – Львовом, Києвом, Харковом).



Номінації в яких оцінюватимуть книги: