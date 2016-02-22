Фільм “Легіон. Хроніка УГА 1918-1919 р.”

Перший в Україні документальний фільм з використанням найсучасніших технологій у форматі 4K “Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919 р.” вже доступний для перегляду онлайн.

Нагадаємо, “Легіон. Хроніка Української Галицької Армії 1918-1919” – новий документально-ігровий фільм від режисера Тараса Химича є продовженням циклу пізнавальних фільмів з історії України першої половини минулого століття. Автором сценарію виступив молодий український історик Олександр Пагіря. Сюжетна лінія створена на основі спогадів очевидців. В скурпульозних реконструкціях перед нами постає образ українського Січового Стрільця. Через події сьогодення ми можемо краще зрозуміти мотивацію та діяння історичних персонажів. Процес створення фільму тривав 15 місяців. Над ним працювала команда студії “Invert pictures”.

Ініціатором створення фільму є громадська організація Українська Галицька Асамблея, у рамках проекту http://www.documentary.org.ua/