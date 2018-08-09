Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання»

20-23 вересня в рамках 25 Book Forum відбудеться благодійна акція для людей пенсійного віку – «Третій вік: задоволення від читання».

Головна мета акції – створити платформу, на базі якої відбуватиметься діалог, покликаний актуалізувати соціально-культурні проблеми людей пенсійного віку, наповнити їхнє життя новими емоціями, а також просувати ідею важливості читання в будь-якому віці.

Цьогорічна програма «Третього віку: задоволення від читання» буде насичена різноманітними подіями: екскурсійні мандрівки Львівщиною, танцювальні майстер-класи, заняття зі співу та гри на музичних інструментах, заняття з йоги та медитації, лекції психологів та безкоштовні бесіди з лікарями.

Кульмінацією акції стане концерт хорових колективів, який збере на сцені Львівського будинку органної та камерної музики аматорські хори з різних куточків області та святковий гала-концерт у Львівській обласній філармонії.

На книжковому ярмарку, який проходитиме на території Львівського палацу мистецтв, отримавши купон, пенсіонери зможуть придбати книги у видавництв-партнерів акції за спеціальною ціною.

Під час 24 Форуму видавців такою пропозицією скористались 2000 пенсіонерів. Усього в акції «Третій вік: задоволення від читання» взяли участь 9332 пенсіонери.

У 2017 році команда фестивалю закупила та передала 622 нові книги у бібліотеки територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а також у 7 книжкових клубів, створених у межах акції у бібліотеках ЦБС для дорослих у Львові та Стрию.

Благодійна акція отримала широкий резонанс, чимало позитивних відгуків та підтримку громадськості. Організовується у співпраці із рядом інституцій, що спеціалізуються на роботі із людьми пенсійного віку. Цьогоріч благодійна акція відбудеться за фінансової підтримки Львівської міської ради у межах програми «Львів – місто літератури».

Конкурс «Моя книжкова полиця»

Цього року вчетверте у межах благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання» відбудеться конкурс есе «Моя книжкова полиця». Запрошуємо читачів віком від 60 років написати свою історію про особливу книгу чи навіть домашню бібліотеку та надіслати на адресу BookForum у Львові.

Обсяг есе має складати не більше трьох сторінок (до 3600 знаків). Ще однією умовою є форма тексту – він повинен бути набраний на комп’ютері або друкарській машинці.

Текст слід надіслати до 3 вересня на електронну пошту 3vik@bookforum.com.ua (у темі листа зазначити «Моя книжкова полиця») або листом на поштову адресу: а/с 6644, Львів, 79005 з поміткою на конверті «Моя книжкова полиця».

Обов’язково вказати контактні дані учасника конкурсу: ім’я, прізвище, вік, номер мобільного/стаціонарного телефону.

Журі обере п’ятьох переможців, на яких чекає поїздка на 25 Book Forum, тож можливість приїхати у Львів є обов’язковою умовою. Окрім цього переможці отримають книжкові подарунки та запрошення на урочистий гала-концерт у Львівській філармонії, під час якого відбудеться офіційне нагородження.