На фестивалі «Fort.Missia» виступатиме американський проект «Let Me Introduce You To The End»

На Другому міжнародному фестивалі мистецтв «Fort.Missia», що відбудеться із 2 по 4 липня 2010 р., виступатиме надзвичайно самобутній американський проект «Let Me Introduce You To The End» із Чикаго. Лідер проекту – молодий, проте титулований музикант із непересічною долею та водночас відомий фотограф – Ryan Socash також представить на фестивалі власний музичний відеоперформанс. Переговори із музикантами велись близько року.

Про проект:

Для українського слухача творчість проекту можна трактувати, як продовження справи легендарного гурту Dire Straits. Міжнародний музичний проект «Let Me Introduce You To The End» заслужив міжнародної слави за надзвичайно вишукані та емоційні виступи. Цей проект з його унікальними історіями та глибоко сентиментальними піснями відомий тим, що привертає увагу фанів до найпрестижніших музеїв, театрів та історичних пам’яток Європи й Америки.

LMIYTTE – це музично-художній ансамбль, згуртований навколо артистичних амбіцій свого лідера Раєна Сокаша. Склад LMIYTTE постійно міняється, тому його не можна назвати групою в звичному значенні слова, але результатом таких змін є чимраз більше різноманіття й оригінальність матеріалу.

Про Раєна:

Основи професійного досвіду Сокаш здобув, працюючи асистентом Вільяма Руссо (Stan Kenton Orchestra, London Jazz Orchestra, Ellington orchestra), від якого перейняв серйозних підхід до музики і увагу до деталей. Сокаш також працював продюсером чиказького джазового ансамблю. Попрацювавши з такими відомими талантами, як Джон Фаддіс, Ленні Ніхаус, Джо Ловано і Бадді Дефранко, Сокаш відчув близькість до світу великого джазу і почав запрошувати музикантів для власних музичних проектів.

Паралельно Сокаш вирішив продовжити вивчати візуальне мистецтво. Після зарахування на стипендію до Школи при Художньому інституті Чікаго Сокаш прийняв спонтанне рішення віддати все своє майно притулку для бездомних, покинути споживацьку Америку та перебратися до Кракова, де в нього не було жодних коренів, але де, як він казав якось в інтерв’ю, живуть люди з «великими чутливими очима». 12 лютого 2008 дві провідні польські газети повідомили, що Раєн прийняв участь в закритій урядовій церемонії, де йому було даровано польське громадянство. Сам він коментувати це відмовляється…

Сторінки гурту:

www.letmeend.com/videos

www.myspace.com/letmeintroduceyoutotheend

Довідка: Міжнародний фестиваль мистецтв «Fort.Missia» відбувається на унікальних оборонних фортифікаціях Першої світової війни, розташованих на Українсько-Польському кордоні у с. Поповичі неподалік пункту перетину кордону Шегині. Ідея фестивалю – спільна праця митців, поетів та музикантів на руїнах війни. На цю територію можна потрапити тільки раз на рік і тільки на фестиваль.

Цього року «Fort.Missia» відбудеться із 2 по 4 липня.

Сайт фестивалю: www.fortmissia.com