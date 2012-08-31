Брати Капранови у Львові пригощатимуть “Приворотним Зіллям”

До Львова, на Форум видавців, традиційно, на зеленому “Запорожці”, приїдуть письменники та видавці Брати Капранови. “Запорожець”-кабріолет або Жужик (як його лагідно називають у видавництві “Зелений Пес”), який вже встиг стати візитівкою та де-факто неофіційним символом Форуму, пройшов ретельний техогляд і готовий вирушати до міста Лева.

Цього року автори привезуть книжку, яка вийшла до їхнього 90-річчя — “Приворотне Зілля”.

Саме таким чарівним трунком під назвою “Приворотне Зілля” Брати частуватимуть відвідувачів Форуму.

Ця книга особлива, адже вона, по-перше, про українську жінку, яка, як стверджують письменники “сама себе не знає”. А, по-друге, “…Зілля” це саме та книга, рукопис якої Капранови спалили під Кабміном 2004-го, коли було введено ПДВ на українську книжку – зараз історія повторюється, влада знову веде розмову про введення ПДВ.

Автори пригощатимуть “Приворотним Зіллям” нон-стоп всі чотири Форумні дні (13-16 вересня).

Поспілкуватись з Братами та з’ясувати у них, чому вони вирішили взятися за політику, очоливши список Української платформи „Собор” можна буде біля незмінного місця розташування “Запорожця” – одразу біля входу до Палацу мистецтв.